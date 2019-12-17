على سفح جبل شمال العراق.. CBS تزور ديرا مسيحيا عمره 1400 سنة

2019/12/17 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على سفح جبل مكسو بالحجارة في شمال العراق، وصل مراسل صحفي من شبكة قنوات CBS الأميركية إلى دير مسيحي عمره أكثر من 1400 سنة.

وتبث الشبكة برنامجا اسمه "عالم العبادة"، ولأول مرة يزور الشرق الأوسط، حيث اختار أحد الأديرة المسيحية القديمة الذي يقع على سفح أحد الجبال القريبة من قرية القوش شمال العراق.

دير "الربان هرمزد" يعود بناؤه إلى عام 640 ميلادية، وصفه مراسل الشبكة الأميركية واحة في وسط الجبال.

واستطاع الدير الصمود رغم ما حل بالعراق من حالة من عدم الاستقرار في العهد الحديث، وعمليات الاستهداف التي نفذها تنظيم داعش ضد أماكن العبادة وخاصة المسيحية في العراق.

ورغم ما حل بالمنطقة من غزوات من المغول والعثمانيين وغيرهم، إلا أن هذا الدير استطاع الصمود وكان ملاذا للمسيحيين، وهاجمه تيمور لنك في 1393 وقتل جميع الرهبان، كما هاجمه المملوك العثماني مراد بيغ عام 1508 عندما حاول أهالي قرية القوش اللجوء للدير.

ويحمل الدير اسم ربان هرمزد، والذي جاء من بلاد فارس وعاش هناك كناسك لمدة 30 عاما، حيث عاش حياة متقطعة من العزلة في شبكة كهوف في سفح الجبل، والذي أصبح فيما بعد ديرا للرهبان وملاذا أمنا لهم.

ويترأس الدير الأب دينها توما، والذي أصبح يتبعه حارس مسلح طوال الوقت، وقال إن داعش حطم الآثار المسيحية حيثما حلت، ولكنها لم تصل لهذا الدير، ولو وصلوا لقاموا بتدميره أيضا.

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