شرطة ميسان تعلن عن اعتقال متهمين وضبط قطع سلاح ومواد مخدرة

2019/12/17 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان،الثلاثاء، عن اعتقال العديد من المتهمين بقضايا مختلفة في الأسبوعين الماضيين.وقال مدير إعلام القيادة الرائد جاسم محمد لـ(المستقلة) تم اعتقال (٥١) شخصاً متهم بجرائم تنطبق عليها احكام قانون مكافحة الارهاب تتعلق بـ (الدكة العشائرية)،مشيرا إلى أن المفارز الامنية اعتقلت مخالفين ومشتبه بهم ومتهمين آخرين بجرائم جنائية مختلفة وأوضح […]

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