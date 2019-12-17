2019/12/17 | 20:48 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن علي السيستاني أعلى سلطة دينية شيعية في العراق منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر صراحة دعمه للمتظاهرين والاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما اعتُبر آنذاك انعطافة كاملة في الخطاب لصالح الشارع.



وفي وقت لاحق دعا البرلمان لسحب ثقته من الحكومة وتسبب إثر ذلك بساعات قليلة، في استقالة رئيس الوزراء...



فماذا يمثل السيستاني بالنسبة للعراقيين؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يمثل السيستاني بالنسبة للعراقيين في خضم الاحتجاجات المناوئة للسلطة؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يمثل السيستاني بالنسبة للعراقيين في خضم الاحتجاجات المناوئة للسلطة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).