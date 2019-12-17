2019/12/17 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتشلت فرق الدفاع المدني جثة طفل سقط في فتحة مجاري مقابل داره في منطقة أبو تشير في الدورة جنوب بغداد اليوم الثلاثاء.

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