مقترح برلماني بعدول عبد المهدي عن الاستقالة لمنع ترشيح السهيل بديلاً له

2019/12/17 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، مطالبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالعدول عن قرار استقالته لمنع ترشيح قصي السهيل ليكون بديلاً له.وكتب الجبوري على موقعه بمنصة تويتر: إذا كان خبر ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء صحيح !!! علينا ان نطلب من الدكتور عادل عبد المهدي العدول عن استقالته !! […]

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