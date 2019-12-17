2019/12/17 | 20:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصادقة على فرز قطع أراضي موظفي مديرية الشباب والرياضة بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصادقة على فرز قطع أراضي موظفي مديرية الشباب والرياضة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصادقة على فرز قطع أراضي موظفي مديرية الشباب والرياضة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).