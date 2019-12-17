نوّاب: رئيس الجمهورية خرق الدستور.. ونسعى لمحاسبته

2019/12/17 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعوا تجاوز المواقيت الخاصة بتشكيل الحكومة بغداد – وعد الشمري: أتهم نواب، امس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بخرق الدستور، لافتين إلى أنه يسعى للاستيلاء على الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء، كاشفين عزمهم جميع تواقيع لمحاسبته، متوقعين تجاوز المواقيت المتعلقة بتشكيل الحكومة.وقال النائب عبد الأمير تعيبان إن “ارسال رئيس الجمهورية استفساراً إلى مجلس ...

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