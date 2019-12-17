رايتس ووتش تطالب الحكومة بتحديد قتلة المتظاهرين

2019/12/17 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتمال التحقيقات في أحداث العنف بالمحافظات خلال أيام بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسة ببغداد يوم 6 كانون الاول، في وقت أكدت فيه لجنة الأمن والدفاع النيابية اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف....

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