2019/12/17 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت السلطات الايرانية، العمل بفرض تأشيرة الدخول على المسافرين العراقيين اعتبارا من 27 كانون الاول الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعيد العمل بفرض التاشيرة على دخول العراقيين لاراضيها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعيد العمل بفرض التاشيرة على دخول العراقيين لاراضيها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).