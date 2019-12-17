{سوني} .. تقنية جديدة لحساسات الكاميرات

2019/12/17 | 21:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

طرحت شركة سوني تقنية جديدة لحساسات كاميرات الهواتف الذكية طُوِّرت خصيصًا لهاتف (أوبو إكس2) Oppo X2 الذي سوف يُطلق خلال شهر آذار المقبل ليكون منافسًا مباشرًا لهاتف (غالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من سامسونغ.

وبعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على غوغل، في ما يتعلق بتصدير أندرويد إلى هواوي، شعرت شركات، مثل: ون بلس، وأوبو، وفيفو، وشاومي بانفراجة، لذا فإنها تعمل بجد للاستفادة من فراغ السوق من خلال التفوق في تقديم تقنيات جديدة وتصاميم جذابة.

وتطلق سوني على الحساس – الذي سوف يأتي مع هاتف (أوبو إكس2)، وربما مع هاتف آخر خلال العام المقبل – اسم 2×2 On-Chip Lens.



وسوف يجلب تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF ذات وحدات البكسل المتعددة الاتجاهات إلى الهواتف، وهي طريقة جديدة لجعل التقنية تركز وتعيد التركيز بصورة فورية، حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة إلى المستشعر نفسه، فهو لا يعمل بدقة عالية مثل عائلة Tetracell من سامسونغ، التي تصل إلى 64 ميغابكسل و108 ميغابكسل.



فبدلاً من ذلك، أوضحت شركة سوني أن مستشعر صور PDAF CMOS الجديد هو الأول في استخدام بنية 2×2 On-Chip Lens، وهو يأتي مع حساس بدقة 48 ميغابكسل.

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