السيسي مخاطباً فتاة كوردية: لا أحد يستطيع محو هويتكم

2019/12/17 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الهوية الكوردية لن يستطيع أحد محوها، مشيراً الى أن الشعب الكوردي عانى على مدى 60 عاماً.

وبكت شابة كوردية خلال إجابة الرئيس المصري على سؤالها عن الصراعات في العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للسيسي حول الكراهية في العالم، وعن حقوق الإنسان، خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

وأضاف السيسي "خلال السنوات الماضية، حدث تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للكورد في إيران وتركيا وغيرها من الدول، ولكن لي مقارنة تعتمد على العمل والسلام، فالهوية لا يستطيع أي شخص سلبها منك، وبدليل أنك تقفين الآن تتحدثين عنها رغم كل ما حدث".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "اللغة الكوردية والعادات والتقاليد الخاصة بالكورد موجودة، ولكن ضياع الموارد الخاصة بالشعب الكردي هو الثمن الذي ضاع من الكورد".

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