السيسي يتناول للمرة الأولى قضية احتلال العراق وتفكيك جيشه -فيديو

2019/12/17 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- الزمان للنمرة الاولى يتناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قضية احتلال الولايات المتحدة للعراق واسقاط دولته وتفكيك جيشه ، فقد قال السيسي،في حديث خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت ويستمر اياماً بحضور وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.إن العراق كان “دولة مستقرة وقوية ومتطورة ومتقدمة واقتصادها […]

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