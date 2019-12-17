السيد الصدر: يطالب المتظاهرين بالحفاظ على السلمية ويدعو القوات الامنية لحماية البلد

2019/12/17 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مجموعة رسائل بشأن آخر مستجدات الاوضاع الحالية

وطالب السيد الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، بإيقاف الاغتيالات، والحفاظ على سلمية التظاهرات، مبينا أن واجب القوات الامنية العراقية هي حماية الوطن.

وأضاف في ما يتعلق بالحراك السياسي الحالي لاختيار رئيس وزراء جديد، أن المجرب لا يجرب.

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