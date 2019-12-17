تويتر تعتزم إطلاق حملة تستهدف إغلاق بعض الحسابات

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الثلاثاء، عن عزم شركة تويتر إطلاق حملة "تويتر للسلامة" تستهدف إغلاق بعض الحسابات.

وذكر المركز في بيان تلقت "العهد نيوز"

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