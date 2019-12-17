الترجي التونسي حصل على المركز الخامس بعد فوزه على السد القطري

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …ألحق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء، هزيمة مذلة بالسد القطري بسداسية مقابل هدفين، في إطار لقاء ترتيبي من أجل المركز الخامس في مونديال قطر 2019.بداية قوية ورباعية منذ الدقيقة الثانية وجه الترجي إنذارًا إلى السد القطري عندما مهد حمدو الهوني لمحمد علي بن رمضان الذي كاد أن يفتتح النتيجة لكن المدافع عبد […]

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