الافتاء تحذر من تنامي ظاهرة الانتحاريات

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد ظاهرة “الانتحاريات” بين التنظيمات الإرهابية مرصد الإفتاء في قراءة لمؤشر الإرهاب العالمي: ارتفاع بنسبة 30% للعمليات الانتحارية الإرهابية التي تقدم عليها النساء من عام 2013 وحتى 2018 *** قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 […]

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