مصدر: دخول المتظاهرين لصندوق الإسكان في ذي قار تسبب بإصابة موظفين واضرار جسيمة بالمبنى

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بدائرة صندوق الإسكان بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان دخول المتظاهرين اليوم الى المبنى تسبب بإضرار مادية جسيمة للمبنى.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "المتظاهرين الذين دخلوا اليوم الي مبنى دائرة صندوق الإسكان في الناصرية تسببوا بإضرار جسيمة للدائرة وخاصة في غرفة الاستعلامات".

وأضاف، أن "الاضرار لم تتوقف عند المادية بل تعدت إلى البشرية حيث أصيب موظفين اثنين بجروح، نتيجة الصدام مع المتظاهرين في محاولة منهم لمنعهم من العبث بالدائرة".

وشهدت محافظة ذي قار تحركات صباحية للمتظاهرين من أجل إغلاق الدوائر الحكومية التي باشرت بالدوام.

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