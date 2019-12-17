الصدر يوجه عدة رسائل منها: المجرب لا يجرب

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل، إحداها المجرب لا يجرب في إشارة إلى الاختيار المرتقب لرئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه تويتر، تابعتها "الغد برس"، "رسائل اوقفوا الاغتيالات، المجرَب لا يُجرَب، حافظوا علىالسلمية ثم اقول لقواتنا الامنية البطلة حماية العراق واجبكم".

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