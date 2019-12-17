عقب ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة الصدر: المجرب لا يجرب

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، ان المجرب لا يجرب ، فيما بعث برسالة الى القوات الامنية بحماية المتظاهرين.وقال الصدر في تغريدة على موقعه...

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