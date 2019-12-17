غوارديولا يرجح كفة برشلونة في الكلاسيكو

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتحدث بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، غدًا الأربعاء، على ملعب الكامب نو، بالإضافة إلى موقف مساعده مايكل أرتيتا من تدريب آرسنال.وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "برشلونة وريال مدريد يدخلون كلاسيكو الغد بمستوى جيد".وأضاف "أرجح كفة برشلونة، لأن الفريق الذي يلعب على أرضه في الكلاسيكو، دائمًا ما يكون لديه القليل من التفوق على الخصم"وتابع المدرب الإسباني "لسوء الحظ، لن أتمكن من مشاهدة الكلاسيكو بسبب مواجهتنا أمام أكسفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية".وتطرق جوارديولا للحديث عن موقف مساعده أرتيتا، بعد ارتباط اسمه بتولي تدريب آرسنال.ونفى بيب علمه بمفاوضات أرتيتا مع آرسنال، حيث أجاب بقوله "لا أعرف".ونوه "أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أكسفورد، كنا أذكياء للغاية في التعاقد معه، إنه شخص رائع ومدرب جيد يتمتع بأخلاقيات العمل".

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