العبد ربه لـ(دجلة): الشعب لن يمرر اي شخصية تقدمها الكتل

2019/12/17 | 21:44 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو ائتلاف النصر محمد نوري العبد ربه ،اليوم الثلاثاء، ان المتظاهرين (الشعب) لن يمرروا اي شخصية ترشحها الكتل السياسية لرئاسة الوزراء.وأوضح العبد ربه في حديثه لدجلة،...

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