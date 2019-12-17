البرلمان: قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء يستدعي بقاء الحكومة بوزرائها الحاليين

2019/12/17 | 21:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح مقام رئيس الوزراء يستدعي بقاء الحكومة بوزرائها الحاليين.وقال الكعبي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “ما يتم تداوله إعلامياً بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح ...

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