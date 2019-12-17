2019/12/17 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} أصدر قاض اتحادي، اليوم الثلاثاء، حكمًا على ريك جيتس النائب السابق لرئيس حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخضوع للمراقبة لمدة 36 شهرًا، والسجن 45 يومًا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 45 يوما لمسؤول سابق بحملة ترامب الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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