السجن 45 يوما لمسؤول سابق بحملة ترامب ‎الانتخابية

2019/12/17 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أصدر قاض اتحادي، اليوم الثلاثاء، حكمًا على ريك جيتس النائب السابق لرئيس حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخضوع للمراقبة لمدة 36 شهرًا، والسجن 45 يومًا.

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