2019/12/17 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} جرت، اليوم الثلاثاء، في أسينسيون عاصمة باراغواي قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تستهل تصفيات كأس العالم 2022 أمام بوليفيا والأرجنتين تصطدم بالإكوادور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تستهل تصفيات كأس العالم 2022 أمام بوليفيا والأرجنتين تصطدم بالإكوادور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).