بالصورة.. الصدر يوجه رسائل للمتظاهرين والامن العراقي

2019/12/17 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدي الصدر ، اليوم الثلاثاء ، رسالة الى كل من المتظاهرين والقوات الامنية العراقية....

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