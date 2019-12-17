اسماء محمد مصطفى - أمثال من وحي ساحات التحرير

2019/12/17 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماء_محمد_مصطفى أوحت لي ساحة التحرير ، التي تحولت الى عراق مصغر وجميل ، بمجموعة من الأفكار التي صغتها في شكل أمثال شعبية حديثة لعلها تكون جزءا من الذاكرة الثقافية والاجتماعية لانتفاضة او ثورة تشرين العراقية ، عسى أن أكون موفقة في ذلك : ـ مضروب بمنجنيق : يضرب المثل في كل سياسي فاسد يلقي خطبة عشوائية او يقول مايفتقد الى المنطق والعقلانية والمقبولية لدى الشعب .ـ منجنيق ابن منجنيق : يضرب مثلاً في كل مسؤول فا......

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