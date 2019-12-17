2019/12/17 | 21:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يرجح ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يرجح ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يرجح ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).