بالوثيقة: عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملفات الدرجات الخاصة والمحافظين المستقيلين والمفتشين العموميين

2019/12/17 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء 17 كانون الاول 2019، بتشكيل لجنة لحسم ملفات الدرجات الخاصة والمحافظين المستقيلين والمفتشين العموميين.

ونصت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، بعنوان (امر ديواني 257) أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة طورهان مظهر رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية الذوات وهما فرات نعمة وسناء الموسوي".

وتضيف، أن "اللجنة تتولى مهمة متابعة سير مفاصل الدولة وتحديد ما يحتاج الى تدخل كموضوع حسم ملفات الدرجات الخاصة في الدوائر والجهات التي كانت تدار بالوكالة، وملفات المحافظين المستقلين والمفتشين العموميين بعد حل مكاتبهم، وغير ذلك، بالاضافة الى وضع الحلول القانونية والادارية المطلوبة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال مواطنون من القضاء ان لـ(بغداد اليوم)، ان "واقع الخدمات في قضاء الزب

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الثلاثاء 17 كانون الأول 2019، عن وعد تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه ممثلين عن الكتل السياسية قبل ساعات بتقديم مرشح مقبول تنطبق عليه شروط المرجعية ومطالب المتظاهرين بعد غد الخميس، مشيرا

بغداد اليوم-بغداد

بعث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) بأربع رسائل للشعب العراقي والقوات الأمنية.

ووجه الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر، "رسائلَ": "أوقفوا الاغتيالات، المجرَب لا يُجرَب، وحافظوا على

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