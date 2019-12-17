ائتلاف النصر: النواب الـ174 الذي طالبوا بشخصية مستقلة لن يمثلوا الكتلة الاكبر

2019/12/17 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، إن تواقيع النواب التي طالبت رئيس الجمهورية بتسمية شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء ليست ملزمة له

وعزا التميمي ذلك في تصريح، الى كون هؤلاء النواب لا يمثلون الكتلة الأكبر، مبينا أن الرئيس صالح ينتظر توافق الكتل الشيعية لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.

وأضاف، أن القوى السياسية الشيعية قدمت اكثر من مرشح، ويبقى الحسم بيد رئيس الجمهورية لتقديم المرشح في موعد اقصاه الخميس المقبل، مبينا أن كل كتلة تميل إلى اسم معين وهذه مشكلة تعيق تكليف أحد منهم.

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