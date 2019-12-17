اعلام المرور العامة ينوه الى قطع طريق مهم في بغداد

2019/12/17 | 22:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً الاربعاء عند الساعة الثامنة صباحاً سيتم قطع الطريق من تقاطع مستشفى العلوية بأتجاه ملعب الشعب لغرض أكساء مجسر ملعب الشعب ويبقى المسار المعاكس مفتوحاً من تقاطع المثنى بأتجاه ساحة […]

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