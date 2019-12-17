التعليم العالي تكذب انباء تفيد بتأجيل الدوام الرسمي

2019/12/17 | 22:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من انباء تتعلق بتأجيل الدوام الرسمي .وتؤكد الوزارة ان لا صحة لما […]

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