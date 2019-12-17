2019/12/17 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، عن خسائر قدرت بالترليونات، نتيجة الاوضاع الحالية في العراق.

وقال عبدالمهدي خلال جلسة مجلس الوزراء ان "توقف معرض بغداد الدولي بسبب الاحداث ادى الى خسارة، وتوقفت مشاريع، بسبب الاحداث وخسرنا وانسحب مستثمرون".

وأضاف عبدالمهدي انه "اذا انخفضت موارد الفصل الرابع بمقدار 50٪ فستكون الخسارة بمقدار 17،4 ترليون دينار عراقي بسبب الاحداث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يكشف عن خسائر بـ"الترليونات" جراء الأوضاع الحالية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يكشف عن خسائر بـ"الترليونات" جراء الأوضاع الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).