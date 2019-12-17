2019/12/17 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : انجاز مشروع (شارع 120 متر) الاستراتيجي في أربيل

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