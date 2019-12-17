2019/12/17 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بان تحالف البناء قدم كتاباً رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالح اعلن فيه عن ترشيحه وزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل لمنصب رئيس مجلس الوزراء.بحسب ما ذكرت فضائية دجلة.وبحسب المصادر فأن” الترشيحات استقرت صباح اليوم على ثلاثة اسماء هي مصطفى الكاظم رئيس جهاز المخابرات العراقي ومحمد علاوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة في بغداد: ترشيح قصي السهيل بعد الاقتراب من ترشيح محمد علاوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة في بغداد: ترشيح قصي السهيل بعد الاقتراب من ترشيح محمد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).