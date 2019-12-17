المرور العامة تعلن عن قطع شارع مهم في بغداد غداً

2019/12/17 | 22:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت مديرية المرور العامة، عن قطع شارع مهم في العاصمة بغداد غداً الأربعاء.

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