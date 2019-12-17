2019/12/17 | 22:11 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أرسل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ثلاث رسائل، إحداها المجرب لا يجرب في إشارة إلى الاختيار المرتقب لرئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يرسل ثلاث رسائل احداها [المجرب لايجرب ]) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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