الصدر يرسل ثلاث رسائل احداها [المجرب لايجرب ]

2019/12/17 | 22:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أرسل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ثلاث رسائل، إحداها المجرب لا يجرب في إشارة إلى الاختيار المرتقب لرئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

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