اعتقال داعشي وضبط اسلحة بمنزله في الموصل

2019/12/17 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد عناصر “داعش” وضبط أسلحة داخل منزله في مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت

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