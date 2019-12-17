2019/12/17 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ "العهد نيوز" ان

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