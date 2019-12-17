الدراجي: صالح اراد ان يبتعد عن تسمية رئيس الوزراء القادم تجنبا للخلافات

2019/12/17 | 22:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكد النائب السابق والامين العام لحركة كفى رحيم الدراجي، الثلاثاء، ان اختيار رئيس الوزراء المقبل هو من صلاحية رئيس الجمهورية فقط، مبينا ان رئيس الجمهورية...

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