متظاهرو التحرير يعلقون على ترشيح

2019/12/17 | 22:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر متظاهرون في ساحة التحرير ،انباء عن ترشيح قصي السهيل ،بعد فشل تمرير محمد شياع السوداني ،لرئاسة الوزراء، اصرار غير مجدي من قبل الاحزاب الحاكمة ،وان الاخير مرفوض كما سابقه .وقال متظاهر من سكنة حي الشعب ،ويدعى هادي (25 سنة) لمراسل "كلكامش برس" في بغداد ،ان " قصي السهيل، حزبي وهذا مخالف لمطلبنا برئيس وزراء مستقل وليس مستقيل ولا ينتمي للاحزاب ".واضاف اخر : "قصي السهيل لا ينتمي لبيت السهيل شيوخ قبيلة تميم ،واسمه الحقيقي قصي سهيل ..لا اعرف كيف يتم الوثوق بشخص اسمه غير حقيقي وايضا يتولى وزارة مهمة مثل وزارة التعليم ".اما ام سلام التي تتولى مهمة اسعاف جرحى التظاهرات، فتقول "خرجنا من اجل التغيير لا من اجل ان نستبدل فاسد بفاسد ، الاحزاب تحاول كسب الوقت على امل ان يتسلل الملل والجزع الى نفوسنا لذلك اقول لهم ان الشعب بكافة شرائحه في بغداد والمحافظات المنتفضة ضد سلطات الفساد باقية من اجل التغيير ،وكلنا نعلم ان العراق بعد ثورة اكتوبر لن يعود كما قبله ". في حين يرى استاذ متظاهر ان :الاحزاب بدات تعتمد القتل والخطف لترويعنا وهذا لن يحقق لها سوى مزيد من اصرارنا على التغيير ..انها ثورة بثوب السلمية ..لم نطلب غير ان يكون العراق للعراقيين ،لا لايران ولا لاميركا او للسعودية ".ويضيف "لا الشهيل والسوداني ولا اي شخص ينتمي للاحزاب ..وعلى رئيس الجمهورية ان يكون على قدر المسؤولية ويتخذ القرار الصائب الذي يحقق للعراق ما يريد شعبه ان يكون ".

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