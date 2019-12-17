"رقصة فضائية" على بعد 160 مليون سنة ضوئية

2019/12/17 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تؤدي المجرات حركات راقصة رشيقة على فترات زمنية كونية، تصل إلى ملايين السنين، ويمكن لاثنين منها المشاركة في رقصات تنتج بعضاً من أفضل التصاميم الكبرى الرائعة في الطبيعة، مثل المجرة الثنائية «NGC 5394-5»، الذي يطلق عليها في بعض الأحيان اسم "المجرة هيرون".

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