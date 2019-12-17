2019/12/17 | 22:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر يبعث برسائل عبر تغريدة له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يبعث برسائل عبر تغريدة له) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يبعث برسائل عبر تغريدة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).