2019/12/17 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … بعث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أربعة رسائل، فيما طالب بالمحافظة على السلمية وإيقاف الاغتيالات.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليه المستقلة، :”أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، حافظوا على السلمية”.
رسائل#اوقفوا_الاغتيالات#المجرَب_لا_يُجرَب#حافظوا_على_السلميةثم اقول لقواتنا الامنية البطلة#حماية_العراق_واجبكمالمواطنمقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 17, 2019 وأضاف : “أقول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو لوقف الاغتيالات و المحافظة على السلمية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليه المستقلة، :”أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، حافظوا على السلمية”.
رسائل#اوقفوا_الاغتيالات#المجرَب_لا_يُجرَب#حافظوا_على_السلميةثم اقول لقواتنا الامنية البطلة#حماية_العراق_واجبكمالمواطنمقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 17, 2019 وأضاف : “أقول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو لوقف الاغتيالات و المحافظة على السلمية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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