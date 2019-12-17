الصدر يدعو لوقف الاغتيالات و المحافظة على السلمية

2019/12/17 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بعث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أربعة رسائل، فيما طالب بالمحافظة على السلمية وإيقاف الاغتيالات.وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليه المستقلة، :”أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، حافظوا على السلمية”.رسائل#اوقفوا_الاغتيالات#المجرَب_لا_يُجرَب#حافظوا_على_السلميةثم اقول لقواتنا الامنية البطلة#حماية_العراق_واجبكمالمواطنمقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 17, 2019 وأضاف : “أقول […]

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