التعليم العالي الكوردستانية تحدد مواعيد التقديم والاختبار للحصول على الشهادات العليا

2019/12/17 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مواعيد عملية التقديم للدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، في الجامعات الحكومية في الاقليم للعام الدراسي (2019-2020) والذي ستبدأ اعتباراً من الخامس من شهر كانون الثاني للعام المقبل 2020.

وقال مدير التعليم العالي في دائرة البحوث والتنمية في وزارة التعليم العالي سرتيب خالص في تصريحات نقلها موقع الوزارة انه جرى خلال اجتماع اليوم الثلاثاء لمجلس وزارة التعليم العالي مناقشة مسألة عملية التقديم وخطة الدراسات العليا/الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية في اقليم كوردستان للعام الدراسي 2019-2020 وتقرر ان تبدأ عملية التقديم في الجامعات بتاريخ 26/12/2019، مستدركا انه بسبب اعلان حكومة اقليم كوردستان عن العطل الخاصة برأس السنة، لذا سيكون هناك تغيير في الموعد وسيكون بالنسبة للتقديم على الدراسة العليا /الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه اعتباراً من 5 كانون الثاني 2020 لغاية 19 من الشهر نفسه.

واشار الى ان موعد امتحان القدرات العلمية في تاريخ 26 كانون الثاني 2020، مضيفا ان بدء الدوام لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه اعتباراً من تاريخ 16/2/2020.

واشار الى ان المجموع العام لخطة الدراسة العليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية في اقليم كوردستان للسنة الدراسية الحالية 2019/2020 هو 5375 مقعداً دراسياً يكون 2615 مقعداً مجانياً في الجامعات الموجودة والجامعات الجديدة والجامعات البوليتكنيكية.

كما سيتم تخصيص 417 مقعداً دراسياً من المقاعد العامة مجاناً الى الموظفين على الملاك الدائمي لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي سيتم توزيعها بين المتقدمين اليها بنظام التنافس على المقاعد.

وكذلك سيتم تخصيص 2343 مقعداً دراسياً بصيغة التعليم الموازي ويحق لجميع الراغبين من المتعينين او غيرهم التقديم على المقاعد والتي سيتحمل الراغب فيها تكاليفها المالية.

كما أشار سرتيب خالص الى ان الجامعات ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بالاعلان عن خطط واعداد المقاعد في جميع الاقسام والاختصاصات واجور الدراسة العليا.

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