بالوثيقة.. عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً يتعلق بالدرجات الخاصة وقرارات سابقة للبرلمان

2019/12/17 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لحسم ملفات الدرجات الخاصة والمحافظين المستقيلين والمفتشين العموميين.ونصت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، بعنوان (امر ديواني 257) أنه “تقرر تشكيل لجنة برئاسة طورهان مظهر رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية الذوات وهما فرات نعمة وسناء الموسوي”.وطبقا للوثيقة، فأن “اللجنة تتولى […]

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