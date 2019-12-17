2019/12/17 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مئة عام : البحث عن رئيس الوزراء في العراق د.رنا خالد قبل مئة عام تعامل نظام الاحتلال البريطاني مع الثورة العراقية الكبرى 1920 باستصغار، وحاول البريطانيون بكل الوسائل ان يقتلوا الثورة وان يقوموا بتشويهها واستخدموا كل وسائل القمع التي ظلت عاراً في جبين الإمبراطورية البريطانية .كتب السير ارنولد ولسون نائب الحاكم العام البريطاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مئة عام : البحث عن رئيس الوزراء في العراق – رنا خالد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مئة عام : البحث عن رئيس الوزراء في العراق – رنا خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).