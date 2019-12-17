صروط: طرح الاسماء مجرد جس نبض ولايوجد تبني سياسي لها

2019/12/17 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة، النائب، عباس صروط، اليوم الثلاثاء، ان "اغلب الاسماء المتداولة لرئاسة الوزراء غير رسمية".

وقال صروط لـ"العهد"،

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