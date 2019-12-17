الحشد يحبط مخططا ارهابيا لاستهداف القوات الامنية في ديالى

2019/12/17 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من احباط مخطط إرهابيا لاستهداف القطعات العسكرية، فيما عثرت على 8 مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال

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