2019/12/17 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان المتظاهرين اتفقوا على افتتاح مجموعة الدوائر الحكومية يوم غد في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " المتظاهرين المتحجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة اتفقوا على افتتاح مجموعة الدوائر ابتداءً من يوم غد الأربعاء".

وبين المصدر، أن " المتظاهرين اتفقوا على افتتاح دوائر الرعاية الاجتماعية والتقاعد وصندوق الإسكان والمصارف ومحطات الوقود".

وأشاروا إلى أن " هذه الدوائر ستنضم إلى دوائر الكهرباء الصيانات ودوائر الصحة في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يتفقون على افتتاح هذه الدوائر من يوم غد الأربعاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يتفقون على افتتاح هذه الدوائر من يوم غد الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).