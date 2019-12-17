علاوي: المجازر في العراق ينبغي ان لا تمر دون حساب

2019/12/17 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، ان المجازر في العراق ينبغي ان لا تمر دون حساب، مطالبا بالكشف عن مرتكبيها في العراق.

وقال علاوي في تغريدة له بموقع تويتر، تابعتها "الغد برس"، ان "المجازر في العراق ينبغي ان لا تمر دون حساب".

وأضاف علاوي ان "الحكومة والاجهزة الامنية مطالبة بالاسراع في الكشف عن الجهات المتورطة بهذه المجزرة وتقديمها للعدالة، بدل ان تترك المهمة للمنظمات والجهات الحقوقية، وتقف هي موقف المتفرج".

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